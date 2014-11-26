中国货币市场：主要回购利率普降，本轮IPO近尾声证交所资金面趋缓

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海11月26日 - 随着本轮密集新股发行接近尾声，市场资金面逐步缓和，其中中国银行间主要回购利率周三普降，此前多盘踞在20%以上的证交所隔夜回购利率也大幅回落，惟较平时水平依旧偏高，截至目前在10%附近。
交易员称，银行间市场资金供给充裕，IPO结束后回稳预期较强。不过也有机构认为需要继续谨慎观察月末前流动性，暂时不可太过放松。
上海一券商交易员表示，“比昨天稍好一点，没准下午(证交所回购利率)就降下去了。新股过后应该会有改善。”
一基金公司交易员解释说，本次证交所回购利率维持在高位时间较以往偏长，除因IPO过于密集外，近日股市向好，也导致券商、基金等机构资金需求增加。随着IPO结束，回购利率下行理所当然。
周一起，沪深两市有11只新股密集发行。此前国泰君安证券报告预计，本轮沪深新股的申购资金总量将达9,772亿元人民币，较上月略增，冻结资金高峰期在周二(25日)，当日冻结资金量约9,150亿元。
华南一银行交易员称，银行间市场目前资金供给充裕，但也有机构对待跨月资金略显谨慎。另外，不排除今日七天期回购利率 可能因不足七天期限成交增多而被拉低，后续走势待观察。
本周二央行公开市场仅进行了50亿元14天期正回购操作，中标利率下降20个基点(bp)至3.20%；其他流动性出入方面，当日财政部进行了600亿元三个月期国库现金定存招标。另据统计，周四(27日)还有600亿元国库现金定存到期，资金将流出银行体系。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间12:03 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.5706 2.6648 -9.42
七天 3.2867 3.3612 -7.45
14天 3.8453 4.1377 -29.24
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 11.2500 38.0050 -2,675.50
七天 5.0000 9.2550 -425.50
14天 4.4000 6.3000 -190.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.6700 2.7800 -11.00
七天 3.2700 3.3000 -3.00
14天 3.9400 3.8600 +8.00
Shibor
其中:隔夜 2.5730 2.5590 +1.40
七天 3.2740 3.2760 -0.20
三个月 4.1630 4.1562 +0.68
----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申