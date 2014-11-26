版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 12:18 BJT

中国货币市场：主要回购利率普降，本轮IPO近尾声证交所资金面趋缓

路透上海11月26日 - 随着本轮密集新股发行接近尾声，市场资金面逐步缓和，其中中国银行间主要回购利率周三普降，此前多盘踞在20%以上的证交所隔夜回购利率也大幅回落，惟较平时水平依旧偏高，截至目前在10%附近。

交易员称，银行间市场资金供给充裕，IPO结束后回稳预期较强。不过也有机构认为需要继续谨慎观察月末前流动性，暂时不可太过放松。

上海一券商交易员表示，“比昨天稍好一点，没准下午(证交所回购利率)就降下去了。新股过后应该会有改善。”

一基金公司交易员解释说，本次证交所回购利率维持在高位时间较以往偏长，除因IPO过于密集外，近日股市向好，也导致券商、基金等机构资金需求增加。随着IPO结束，回购利率下行理所当然。

周一起，沪深两市有11只新股密集发行。此前国泰君安证券报告预计，本轮沪深新股的申购资金总量将达9,772亿元人民币，较上月略增，冻结资金高峰期在周二(25日)，当日冻结资金量约9,150亿元。

华南一银行交易员称，银行间市场目前资金供给充裕，但也有机构对待跨月资金略显谨慎。另外，不排除今日七天期回购利率 可能因不足七天期限成交增多而被拉低，后续走势待观察。

本周二央行公开市场仅进行了50亿元14天期正回购操作，中标利率下降20个基点(bp)至3.20%；其他流动性出入方面，当日财政部进行了600亿元三个月期国库现金定存招标。另据统计，周四(27日)还有600亿元国库现金定存到期，资金将流出银行体系。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:03 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

----------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5706 2.6648 -9.42

七天 3.2867 3.3612 -7.45

14天 3.8453 4.1377 -29.24

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 11.2500 38.0050 -2,675.50

七天 5.0000 9.2550 -425.50

14天 4.4000 6.3000 -190.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.6700 2.7800 -11.00

七天 3.2700 3.3000 -3.00

14天 3.9400 3.8600 +8.00

Shibor

其中:隔夜 2.5730 2.5590 +1.40

七天 3.2740 3.2760 -0.20

三个月 4.1630 4.1562 +0.68

----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐