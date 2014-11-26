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货币新闻 | 2014年 11月 26日 星期三 15:15 BJT

表格：德国10月进口物价较前月下降0.3%，较上年同期下降1.2%

路透柏林11月26日 - 德国联邦统计局周三公布，德国10月进口物价较前月下降0.3%，较上年同期下降1.2%。9月分别为上升0.3%和下降1.6%。

德国进口物价 (变动百分比%)

14年10月 14年9月 13年10月

较上月 -0.3 +0.3 -0.7

较上年同期 -1.2 -1.6 -3.0

指数(基数2010年) 103.5 103.8 104.8

注：路透调查的分析师预估中值为，10月进口物价料较前月下滑0.5%，较上年同期下降1.5%。(完)
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