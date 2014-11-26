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货币新闻 | 2014年 11月 26日 星期三 17:41 BJT

表格：英国第三季GDP较前季确认为上升0.7%，较上年增长3.0%

路透伦敦11月26日 - 英国国家统计局周三公布，

* 英国第三季GDP确认为较前季增长0.7%，较上年同期成长3.0%(路透调查预估分别为增长0.7%和增长3.0%)

* 第三季家庭支出较前季成长0.8%；政府支出较前季成长1.1%，为2013年第二季以来最高

* 第三季企业投资较前季下降0.7%，为2013年第二季以来首次下降；同比增长6.3%(预估为增长9.7%)

实质GDP数值如下(经季节调整,基期2009年=100,括弧内为先前估计值):

2013年第三季 2013年第二季 第三季预测值

较前季% 0.7 (0.7) 0.9 (0.9) 0.7

较上年同期% 3.0 (3.0) 3.2 (3.2) 3.0

产出数据

较前季(%) 较上年同期(%)

农业 0.3 (0.3) 0.9 (0.9)

工业生产

矿业/采掘(含石油) -1.7 (-1.2) -2.3 (-1.8)

制造业 0.4 (0.4) 3.4 (3.4)

电力,燃气,水 2.6 (6.5) 1.3 (5.1)

供水,排污 -0.4 (-0.8) -3.0 (-3.4)

总生产 0.2 (0.5) 1.9 (2.2)

建筑业 0.8 (0.8) 3.0 (3.0)

物流,旅店,餐饮 0.7 (0.5) 3.9 (3.8)

交通通讯 1.3 (1.1) 3.9 (3.7)

商业,服务和金融 1.1 (1.0) 4.4 (4.3)

政府及其它服务 0.2 (0.3) 1.2 (1.3)

服务业总计 0.8 (0.7) 3.3 (3.3) (完) (编译 洪曦; 审校 艾茂林)
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