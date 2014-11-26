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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 12:42 BJT

香港个股：国美电器认购徽商银行新H股数量削1/4，后者集资额降至17.9亿港元

路透香港11月26日 - 中国区域性银行--徽商银行 周三称，国美电器 认购该行新H股的股份数目将较原来协议减少四分之一，集资额降至约17.9亿港元。

中国主要家电零售商--国美电器上周宣布策略性入股徽商银行 ，徽商银行今天早盘收市后在联交所公告称，双方订立补充协议，将国美电器认购的新H股由原来的6.235亿股减至4.71亿股，相当于徽商银行经扩大后已发行股本的4.09%。每股认购价仍维持于3.8港元，认购金额由原来约24亿港元降至17.9亿港元。

＂本行与认购方（国美）本着顺利推进交易进程的目的订立补充协议。＂徽商银行称。

徽商银行股价在国美电器宣布入股前（即11月11日）报3.38港元，今天早盘收市为3.29港元。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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