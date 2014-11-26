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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 12:42 BJT

《全球汇市》美元原地踏步，美国假期前将有大量数据出炉

澳元成为亚洲市场焦点，澳元兑美元 周二一度跌掉近0.01美元至0.8514，为2010年7月以来的低点。澳元最新报0.8538美元，日内上涨约0.1%。

澳洲央行副总裁洛威的讲话导致澳元被抛售，但他有关澳元汇率被高估的观点，是澳洲央行数月来一直坚持的看法。

“在过去24小时及纽约市场收盘前，澳元在G10货币中表现垫底，铁矿石价格再度下滑，目前跌穿70美元，为2009年以来首次，加剧澳元压力，”澳洲国民银行(NAB)外汇分析全球联席主管Ray Attrill说。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2474 1.2474 +0.00 -9.25 1.3745

美元/日圆 117.82 117.97 -0.13 +11.89 105.30

欧元/日圆 146.97 147.16 -0.13 +1.55 144.73

美元/瑞郎 0.9640 0.9639 +0.01 +7.97 0.8928

英镑/美元 1.5694 1.5707 -0.08 -5.21 1.6556

美元/加元 1.1264 1.1256 +0.07 +6.06 1.0620

澳元/美元 0.8534 0.8526 +0.09 -4.25 0.8913

新西兰元/美元 0.7813 0.7809 +0.05 -4.79 0.8206

澳元/日圆 100.550 100.580 -0.03 +7.14 93.850

新西兰元/日圆 92.050 92.120 -0.08 +6.53 86.410

英镑/日圆 184.91 185.30 -0.21 +6.07 174.33

澳元/新西兰元 1.0916 1.0913 +0.03 +0.63 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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