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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 13:05 BJT

香港股市：早盘小升，中国降息助力昙花一现

路透上海11月26日 - 香港股市恒生指数 周三早盘小升0.1%至23,868.35点。恒生国企指数 涨0.4%至10,829.79点。

京华山一驻香港资深分析师Kevin Tam表示，中国降息对港股只有短暂的提振作用。

Tam表示，尽管中国人行的举措让投资人有理由交投和炒作，但“目前市场人气并没那么强，因降息是中国当前经济情势(偏空的)讯息。”。

港股总成交量为364.7亿股。(完)
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