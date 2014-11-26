版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 27日 星期四 06:28 BJT

****日韩经济指标预测--11月27日-12月4日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 
     
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段      预估值      前值 
    
    11月24日当周 
    
    11月27日(四)
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                   12月          --          76
    2300 韩国工业生产(较前月)                         10月       +0.8%       +0.1%
                     (较上年同期)                                -0.6%       +1.9%
             服务业产出(较前月)                                     --       +0.1%
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)  10月        +2.9%      +3.0%
             全国整体CPI                                            --       +3.2%
             东京地区核心CPI(较上年同期)              11月        +2.5%      +2.5%
             东京地区整体CPI                                        --       +2.5%
    2330 日本所有家庭支出(较前月)                     10月        持平       +1.5%
                         (较上年同期)                            -5.1%       -5.6%
    2330 日本求才求职比                               10月        1.09        1.09
             失业率                                               3.6%        3.6%
    2350 日本工业生产                             10月初值       -0.6%       +2.9%
             一个月预估值                                           --       -0.1%
             两个月预估值                                           --       +1.0%
    2350 日本零售销售(较上年同期)                     10月       +1.2%       +2.3% 
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     前周          --   买超2,125
         外资投资日本股票(亿日圆)                                   --   买超9,098
    
    11月28日(五)
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                     10月          --      -40.3%
             房屋开工(较上年同期)                               -15.0%      -14.3%
    
    11月30日(日)
    2350 日本企业资本支出(较上年同期)               第三季          --       +3.0%
    
    12月1日当周
    
    12月1日(一) 
    0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI                    11月           --        48.7
    0000 韩国出口(较上年同期)                    11月初值        +2.8%       +2.3%
             进口(较上年同期)                                    -2.1%       -3.0%
             贸易收支(亿美元)                                       --      顺差74    
    0135 日本制造业采购经理人指数(PMI)               11月           --        52.1
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较上月)             11月         持平       -0.3%
                              (较上年同期)                       +1.2%       +1.2%
    
    12月2日(二)
    0130 日本加班工资                                10月           --       +1.6%
     --  韩国外汇储备(亿美元)                        11月           --     3,637.2
    
    12月3日(三)
    2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季)          第三季修正值        --       +0.9%
                              (较上年同期)                          --       +3.2%
    
    12月4日(四)
    2350 日本外汇储备(亿美元)                       11月            --      12,659 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐