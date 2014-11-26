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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 13:12 BJT

新加坡数据：10月工业生产较前月增长2.6%，较上年同期微升0.2%

路透新加坡11月26日 - 周三公布的数据显示：

* 新加坡10月工业生产经季节调整后较前月增长2.6%，路透调查预估为增2.3%

* 10月工业生产较上年同期增长0.2%，路透调查预估为增加1.0%

* 9月工业生产修正后为较上年同期下降1.0%，前值为下滑1.2%。(完) (编译 张若琪 审校)
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