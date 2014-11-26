路透基点：香港宽频网络44.6亿港元贷款案与计划中的IPO挂勾--TRLPC

路透香港11月26日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港宽频网络有限公司的44.6亿港元（5.75亿美元）多档贷款案有着紧实架构，当中包含与可能进行首次公开招股(IPO)相关的财务条款。

新的财务条款包括，在香港宽频网络进行IPO以前，公司总体债务水平最高不能超过48亿港元，若在IPO之后，则集团净杠杆比率要介于4.75-6倍之间，此外还有一条款规定最低利息覆盖率(利息保障倍数)为2.15倍。

贷款包括：A部分31亿港元子弹式定期贷款，B部分11.6亿港元子弹式定期贷款，以及C部分2亿港元循环信贷。

A和C部分的初始利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码206个基点，B部分利率为较Hibor加码275个基点。

若是基于集团净杠杆率，三部分的利率介于165-275个基点。

交易牵头行摩根士丹利已邀请银行参与较高级别的认贷。

两家持股公司--City Telecom International Ltd和Metropolitan Light Co Ltd--料为A/B部分的借款人以及C部分的担保人。香港宽频网络则为C部分的借款人以及A/B部分的担保人。

A部分款项将用于债券再融资，该笔债券原本是私募股权公司CVC Asia Pacific为收购香港电视网络有限公司发债25亿港元的再融资。B部分是为了进行资产重组，C部分则作为运营资本。

路透旗下IFR于9月26日报导，香港宽频网络计划在2015年上半年进行最高达5亿美元的IPO。公司已经向银行发出参与此次IPO的邀约。（完）