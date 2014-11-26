路透基点：香港宽频网络44.6亿港元贷款案与计划中的IPO挂勾--TRLPC

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港11月26日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港宽频网络有限公司的44.6亿港元（5.75亿美元）多档贷款案有着紧实架构，当中包含与可能进行首次公开招股(IPO)相关的财务条款。
新的财务条款包括，在香港宽频网络进行IPO以前，公司总体债务水平最高不能超过48亿港元，若在IPO之后，则集团净杠杆比率要介于4.75-6倍之间，此外还有一条款规定最低利息覆盖率(利息保障倍数)为2.15倍。
贷款包括：A部分31亿港元子弹式定期贷款，B部分11.6亿港元子弹式定期贷款，以及C部分2亿港元循环信贷。
A和C部分的初始利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码206个基点，B部分利率为较Hibor加码275个基点。
若是基于集团净杠杆率，三部分的利率介于165-275个基点。
交易牵头行摩根士丹利已邀请银行参与较高级别的认贷。
两家持股公司--City Telecom International Ltd和Metropolitan Light Co Ltd--料为A/B部分的借款人以及C部分的担保人。香港宽频网络则为C部分的借款人以及A/B部分的担保人。
A部分款项将用于债券再融资，该笔债券原本是私募股权公司CVC Asia Pacific为收购香港电视网络有限公司发债25亿港元的再融资。B部分是为了进行资产重组，C部分则作为运营资本。
路透旗下IFR于9月26日报导，香港宽频网络计划在2015年上半年进行最高达5亿美元的IPO。公司已经向银行发出参与此次IPO的邀约。（完）
(编译 高琦 审校 张明钧)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申