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货币新闻 | 2014年 11月 26日 星期三 13:59 BJT

日本经济：日本央行将不会渐进放宽政策的立场未有改变--审议委员

路透名古屋11月26日 - 日本央行审议委员白井早由里周三表示：

* 日本消费者物价指数(CPI)升幅可能在包括10月的几个月中跌破1%

* 通胀放缓程度超过预期，一些指标也显示通胀预期降低

* 一旦经济陷入通缩，就很难摆脱

* 日本央行上月采取行动，是因为央行不能坐视物价和通胀预期下滑

* 第三季GDP数据表明消费复苏慢于预期

* 2014财年日本经济成长有可能转为负值，但9月以来的数据有所好转

* 日本央行将不会渐进放宽政策的立场未有改变

* 将不会只因为经济未达预期，就自动放宽货币政策

* 不能多次实施诸如QQE的激进政策，尽管只有货币政策能够让通胀率加速升至2%

* 日本央行的通胀目标具有灵活性，未设定僵化的时间期限

* 日本央行在10月31日祭出了其能做出的最大规模宽松措施，现在需要仔细观察数据

* 疲弱的第三季GDP数据，让我相信央行10月31日放宽政策是最适宜的时间。 (完)
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