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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 13:15 BJT

《香港已公布新股发行上市日程表》--11月26日

路透香港11月26日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2014年以来已在香港交易所上市公司
一览表：
        
 新股申购：
 公开招股日     公司名称               发行量    集资额      发行价      上市日   保荐人
                                       (亿股)    (亿港元)    (港元)               
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 *11/26-12/1    长飞光纤               1.5987    11.8-16.4   7.39-10.28  12/10    中金香港及高盛
 *11/26-12/1    恩达集团               0.6       0.65-0.75   1.09-1.25   12/8     国泰君安
 11/25-28       飞鱼科技               3         5.55-7.65   1.85-2.55   12/5     花旗及美林远东
 11/20-25       丘钛科技               2.5       6.97-9      2.79-3.6    12/2     中信证券
 11/18-21       东瀛游                 1.25      1.63-1.85   1.3-1.48    11/28    申银万国
 11/18-21       枫叶教育               3.34      7.45-10.3   2.23-3.07   11/28    法国巴黎和中信里
                                                                                  昂
 
 2014年已上市新股：
 上市日      公司名称               发行价      集资额      首日股价变   保荐人
                                    (港元)      (亿港元)    幅           
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 11/18       伟志控股               3.68        1.84        跌12%        长江证券
 11/13       富临集团               1.55        5.04        跌15.5%      德意志
 11/11       盛力达科技             7.72        2.47        升46.9%      招商证券
 11/7        奥星生命科技           3.12        3.9         升14.4%      海通国际
 10/17       民生珠宝               不适用      不适用      跌29%^       瑞东金融
 10/16       衍生集团               1.18        2.36        升16%        丰盛东方资本及兴证香港
 10/16       雅骏控股               1.1         1.1         跌9.1%       丰盛融资
 10/16       三和建筑               1.5         1.5         升8%         天达
 10/15       华虹半导体             11.25       25.7        跌4.5%       高盛
 10/9        拉夏贝尔               13.98       17          升0.14%      中金香港
 10/3        中广核美亚             1.71        17.7        升14.6%      摩根士丹利
 9/26        强泰环保               0.55        1.1         升71%        华富嘉洛
 9/25        嘉士利                 3.7         3.7         升5.1%       招商证券
 9/19        神州租车               8.5         36.2        升28.9%      摩根士丹利和瑞信
 9/19        创业集团               0.86        0.86        升34.9%      铠盛
 8/25        中国宏泰发展           3.1         10.17       升5.2%       摩根士丹利及中信证券
 8/12        中国润东汽车           3.58        9.6         跌0.28%      美银美林及摩根士丹利
 8/5         万洲国际               6.2         159.2       升7.4%       摩根士丹利和中银国际
 7/21        博大绿泽               1.3         2.8         升13%        金英
 7/18        科通芯城               4           13.75       跌0.5%       瑞银
 7/16        虎都                   3.9         4.68        升2.6%       巴克莱
 7/15        中国圣牧               2.39        10.6        跌0.42%      中银国际及高盛
 7/11        依波路                 3           1.98        升3.3%       中银国际
 7/11        先达国际               1.18        1.18        跌1.7%       兴业侨丰融资
 7/11        中国飞机租赁           5.53        7.3         跌1.1%       光大融资及建银国际
 7/11        恒宝企业               0.52        0.62        持平         华富嘉洛
 7/10        盛诺集团               1.06        7.95        跌1.9%       招商证券
 7/10        中国新城市             1.3         6.08        升20.8%      交银国际
 7/9         利标品牌               不适用      不适用      跌13.9%^     高盛、花旗及汇丰
 7/9         绿叶制药               5.92        59.2        升13.2%      瑞银、花旗及中信证券
 7/9         天鸽互动               5.28        16.1        升8.3%       瑞银和中金
 7/8         迪信通                 5.3         8.8         跌4.3%       花旗和瑞银
 7/8         城建设计               2.75        9.2         升9.5%       瑞银和中信证券
 7/7         世纪睿科               1.08        2.7         跌0.9%       建银国际
 7/7         国瑞置业               2.38        15.7        升5%         中银国际
 7/4         康达环保               2.8         14          升14.6%      麦格理及工银国际
 7/4         鸿福堂                 1.3         2.05        升31.5%      高诚证券
 7/2         金茂投资               5.35        32.1        升0.19%      德意志及摩根士丹利
 6/30        联众国际               4.25        8.33        跌11.8%      富瑞
 6/30        彩生活                 3.78        9.45        升21.7%      美银美林和国泰君安
 6/27        嘉耀控股               1.26        0.95        升1.6%       RaffAello
 6/27        珂莱蒂尔               4.2         5.25        升4.8%       海通国际和联昌国际
 6/27        亿达中国               2.45        14.21       跌0.4%       德意志
 6/27        恒发洋参               1.98        9.3         跌24.2%      招银国际
 6/26        畅捷通                 16.38       9           跌8.2%       国泰君安国际
 6/26        长港敦信               1.4         3.47        跌22.1%      新华汇富
 6/26        都市丽人               3.6         14.6        跌1.4%       摩根士丹利、中金
 6/25        万科企业               不适用      不适用      跌2.8%^      中信证券
 6/25        泛亚国际               1.2         1.2         跌1.7%       广发香港
 6/25        中州证券               2.51        15          跌13.9%      建银国际
 6/20        天合化工               1.8         50.7        跌0.56%      摩根士丹利、瑞银和美银美林
 6/19        瀚华金控               1.62        30.2        升0.6%       中金和银河
 6/19        绿色动力环保           3.45        10.35       升9.3%       中信证券
 6/17        浩泽净水               2.7         11.4        升10.7%      高盛和渣打
 6/6         青岛港                 3.76        29.19       跌1.62%      中银国际，中信证券国际，瑞
                                                                         银，中信里昂证券，德意志银
                                                                         行
 5/23        超盈国际               2.15        4.885       跌1.4%       建银国际
 5/22        碧瑶绿色               1.2         1.2         升0.25%      国泰君安
 5/22        中国北车               5.17        94.16       跌1.55%      瑞银、中金和麦格理
 5/15        新丰泰集团             3.61        5.415       升7.5%       摩根大通
 4/25        宏太控股               0.72        1.8         升6.9%       国泰君安
 4/10        百奥家庭互动           2.15        15.2        跌17.7%      德银和花旗
 3/31        哈尔滨银行             2.9         87.7        升0.34%      中金香港、中银国际和农银国
                                                                         际
 3/28        光谷联合               0.83        8.3         跌8.4%       法国巴黎银行    
 3/13        海昌控股               2.45        24.5        跌17.6%      法国巴黎证券和美银美林
 3/13        阳光100                4           20          跌6.5%       中金香港和花旗
 3/6         保利文化               33          25.7        升29%        中信证券
 3/5         迅销有限公司           不适用      不适用      升1%^        摩根士丹利
 2/28        惠生国际               2.05        2.45        升0.5%       信达国际
 2/21        中国金属资源           1.13        7           跌13.3%      法国巴黎证券
 1/30        力高地产               2.5         10          升4.4%       工银国际
 1/29        港灯电力               5.45        241.3       跌2%         高盛和汇丰
 1/28        老恒和                 7.15        8.9         升15.7%      麦格理
 1/23        MAGNUM ENT             1.5         1.26        升89.3%      英高
 1/22        飞尚无烟煤             不适用      不适用      升28.4%^     富瑞和野村
 1/16        丽珠医药               不适用      不适用      升1%^        国信证券(香港)
 1/15        米格国际               2.28        3.65        升23.2%      建银国际
 1/15        中生联合               2           4.08        升33%        交银国际
 1/13        中华包装               0.51        1.02        升59%        东英
 1/9         福建诺奇               2.13        3.2         持平         建银国际    
 
  注: 1. *代表新增或已更新内容。
      2. ^由于公司以介绍形式上市，故首日变幅以当天开盘价计算。
      3. 集资额未计行使超额配股权。(完)

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 (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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