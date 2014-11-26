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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 13:21 BJT

中国新债：国开行下周一招标至多60亿元一年期固息债，中行柜台可分销

路透上海11月26日 - 中国国家开发银行 周三公告称，将于下周一(12月1日)在银行间市场招标发行至多60亿元人民币固息债，期限一年。在上述招标量之外，并可向中国银行 追加发行总量不超过12亿元的当期债券，后者将通过柜台分销发行。

刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债为国开行今年第30期金融债，按年付息。票面利率将于招标当日公布，采用单一价格（荷兰式）招标方式，不设基本承销额，具体招标时间为12月1日10:00-11:00。

该期债起息日和缴款日同为12月4日，12月2日-12月4日为分销期，12月8日上市。本次发行无承揽费和兑付手续费。国开行保留增发权利。

作为政策性金融债的主要发行主体，国开行在债券融资方法上创新频频。除在银行间市场公开招标外，该行还在上海证券交易所发债，并开创商业银行柜台分销发债的补充方式。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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