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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 13:31 BJT

澳洲股市：反弹逾1%，投资者回补空仓

路透悉尼11月26日 - 澳洲股市周三上扬1.2%，尾随美股的温和正面指引，空方被迫回补空头仓位。

澳股指标S&P/ASX 200指数 上涨61.4点至5,396.2点。但本月迄今累计仍有2.3%跌幅。(完)
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