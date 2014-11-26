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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 14:05 BJT

台湾股市：小涨创两个月高位，明摩台指小幅拉高结算机率较高

路透台北11月26日 - 台湾股市周三随亚股小幅收涨，续创两个月收盘新高。分析师指出，反应美国GDP数据上修，台股紧随多数亚股微扬，预期明日摩台指小幅拉高结算的机率高于压低，但前提是美股稍晚表现持稳既有区间。

台湾加权股价指数 收高0.07%或6.15点，报9,122.39点，为两个月收盘高点，前高在9月22日收报9,134.65点。。今日成交初值 为746.29亿台币，上交易日修正后为889.33亿。

福邦证券分析师陈唯泰表示，周末九合一大选将至，今天台股交投略显量缩观望，预估选前权值股表现空间较小，连两日上柜个股表现优于上市，选前台股指数料在9,000-9,200点区间狭幅震荡。

“以现在外资期货净多单的状况来看，明天摩台指拉高结算可能性较大。”他说。

统一期货分析师李宗霖也指出，现在台股行情稍有偏多，外资周二在台指期净多单增至7,752口，推估周四摩台指拉高结算比压低结算机率高。

他亦称，今天台股现货盘势仍属整理行情，料明日大盘指数走势偏向整理亦或小幅突破，大跌可能性较低，选前加权指数料游走在9,000-9,200点区间。

亚股今日涨多跌少，本地时间13:46时，MSCI亚太明晟除日本指数 上涨0.4%，其中陆股沪综指 续扬0.31%、韩股 上涨0.07%、香港股市 走升0.16%，日股 则是走跌0.1%。(完)
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