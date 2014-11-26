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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 14:15 BJT

香港个股：联众拟入股国内网吧业务，以扩大市场推广渠道

路透香港11月26日 - 中国在线棋牌游戏开发商--联众国际控股有限公司 周三称，拟入股国内网吧业务，以扩大市场推广渠道。

公告称，联众拟收购上海网鱼网络发展有限公司及上海网鱼信息科技有限公司各10%股权，总代价3,500万元人民币。交易令联众拥有优先权，可与对方于中国经营超过200家网吧就线上及线下棋牌游戏活动建立业务伙伴关系。

联众表示，“此项收购为集团提供扩展线上游戏及线上/线下锦标赛的新市场推广渠道，并加强其品牌影响力。”

随着云游 、IGG 、博雅 等纷纷上市集资，内地网络游戏市场竞争更加激烈，开发商不得不扩大销售渠道以增加收入来源。

网鱼网络与网鱼信息拥有约260万名网吧登记用户及约2万台电脑，去年度总收益为2.42亿元，净亏损426万元；今年首七个月总收益及净利分别为1.92亿元及1,219万元。

联众于今年6月在香港首次公开发售（IPO）上市，招股价为4.25港元。该公司于1998年成立，主要股东包括北京伟德沃富投资顾问有限公司以及私募股权公司CMC、中国互联网公司空中网 。

香港时间13:53，该股跌0.52%，报3.86港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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