香港个股：联众拟入股国内网吧业务，以扩大市场推广渠道

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港11月26日 - 中国在线棋牌游戏开发商--联众国际控股有限公司 周三称，拟入股国内网吧业务，以扩大市场推广渠道。
公告称，联众拟收购上海网鱼网络发展有限公司及上海网鱼信息科技有限公司各10%股权，总代价3,500万元人民币。交易令联众拥有优先权，可与对方于中国经营超过200家网吧就线上及线下棋牌游戏活动建立业务伙伴关系。
联众表示，“此项收购为集团提供扩展线上游戏及线上/线下锦标赛的新市场推广渠道，并加强其品牌影响力。”
随着云游 、IGG 、博雅 等纷纷上市集资，内地网络游戏市场竞争更加激烈，开发商不得不扩大销售渠道以增加收入来源。
网鱼网络与网鱼信息拥有约260万名网吧登记用户及约2万台电脑，去年度总收益为2.42亿元，净亏损426万元；今年首七个月总收益及净利分别为1.92亿元及1,219万元。
联众于今年6月在香港首次公开发售（IPO）上市，招股价为4.25港元。该公司于1998年成立，主要股东包括北京伟德沃富投资顾问有限公司以及私募股权公司CMC、中国互联网公司空中网 。
香港时间13:53，该股跌0.52%，报3.86港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申