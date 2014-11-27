中国公开市场：今日将不进行任何操作，为四个月来正回购首度暂停

港报社评：国产航母下水意义大，彰显综合国力再提升--明报4月27日
中国第一艘国产航空母舰在大连举行下水仪式，稍后将进一步组装电子设备和武器，完成一连串测试后，预料2020年正式服役。新航母2013年底开始动工，短短3年完成主船体建造和动力系统组装，标志中国自主设计和建造航母的能力取得重要进展，亦反映中国综合国力的提升。论船舰规格和作战能力，新航母虽仍远远不及美国的航空母舰，然而对于中国逐步建立「蓝水海军」，保障远洋贸易和国家安全，无疑是迈出了重要一步。
路透上海11月27日 - 业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将不进行任何操作，这也是四个月以来正回购操作首度暂停。据路透计算，本周公开市场净投放资金350亿元人民币。
紧随中国央行降息步伐，周二公开市场14天正回购利率在时隔六周后再度下调20个基点(bp)，为年内第四降。操作规模则进一步缩量至50亿元。业内人士认为，为了引导目前仍相对坚挺的市场利率继续下行，正回购利率后续料仍有下调空间。
据路透统计，本周公开市场将有400亿元正回购到期，周二和周四各200亿元，无央票到期，共计投放资金400亿元。
今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同，而自7月末开始，正回购期限一直为14天期。
另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二、三季度则均未开展SLF。
而三季度央行还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，9月和10月通过MLF向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等分别投放基础货币5,000亿元和2,695亿元，期限均为三个月，利率为3.5%。
央行同时还通过抵押补充贷款工具(PSL)为开发性金融支持棚户区改造提供长期稳定、成本适当的资金额度，并自9月份起适度下调了PSL资金利率。(完)
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 边竞; 审校 张喜良)
中国第一艘国产航空母舰在大连举行下水仪式，稍后将进一步组装电子设备和武器，完成一连串测试后，预料2020年正式服役。新航母2013年底开始动工，短短3年完成主船体建造和动力系统组装，标志中国自主设计和建造航母的能力取得重要进展，亦反映中国综合国力的提升。论船舰规格和作战能力，新航母虽仍远远不及美国的航空母舰，然而对于中国逐步建立「蓝水海军」，保障远洋贸易和国家安全，无疑是迈出了重要一步。
路透上海4月27日 - 中国大型汽车企业--广州汽车集团股份有限公司周四早晨刊登公告称，由广汽集团牵头打造的广汽智联新能源汽车产业园当天动工开建，广汽集团携产业园各落户企业的总投资额预计超450亿元人民币。
恒指昨高见24,637点，终逼近上月高位24,656，昨收报24,578点，升0.5%；国指收报10,317点，升0.4%，大市成交额786亿港元。