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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 14:25 BJT

韩国股市：收平，Samsung Techwin因出售消息而触及15%的跌停

路透首尔11月26日 - 韩国股市周三收平，窄幅波动，美国经济释放出的好坏不一的信号。

综合股价指数(KOSPI) 微涨0.03%，收报1,980.84点。Samsung Techwin 大跌，并触及15%的日内跌停限制。之前三星集团称，正在向韩华集团出售旗下国防企业Samsung Techwin和其他三家子公司，价格为1.9万亿韩元(17.2亿美元) 。(完)
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