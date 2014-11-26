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货币新闻 | 2014年 11月 26日 星期三 15:05 BJT

《RUSSELL专栏》原油价格节节败退，中国储备步步高陞

**借低价提高库存**

尽管如此，简单的事实却是中国进口似乎将增加，如果有更多原油流入库存的话，可能将维持这一态势。

中国国家统计局11月17日公布，国家石油储备一期工程建成投用。 一期工程石油储备量约为9,100万桶，但这只相当于九天的消费量，而国际能源署(IEA)要求为90天的消费量；中国不是IEA的成员国。

据咨询机构Energy Aspects称，部分投用的二期工程目前可能将储备约8,000万桶石油。

这不到计划储备量1.7亿桶的一半，意味着假设准备继续储存石油的话，那么仍有大量进口空间。

这增加了未来几个月中国可能增加原油进口的可能性，尤其是在假如油价维持在近四年低点的情况下。(完)

(译文审校 张明钧/于春红/艾茂林)
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