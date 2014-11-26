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货币新闻 | 2014年 11月 26日 星期三 14:55 BJT

韩国金融：当局将放宽股市规定以提振交投活动

韩国金融服务委员会(FSC)声明稿称，将允许韩国邮政可投资股市资金上限，由现行合其60兆(万亿)韩元存款基金的10%扩大至20%。截至2013年底，韩国邮政管理的资产规模有105兆(万亿)韩元(948.9亿美元)。

FSC称，韩国股市个股每日涨跌幅限制也将由目前的15%扩大至30%。

这些措施将在2015年上半年开始实施。(完) (编译 张明钧/张若琪 审校 张涛)
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