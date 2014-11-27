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亚洲 | 2014年 11月 27日 星期四 08:00 BJT

台湾货币市场：11月27日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北11月27日 - 台湾货币市场周四和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
    
    **宽松因素：
    --央行存单到期3,234.00亿台币。
    
    
    **紧缩因素：     
    --央行料发行存单。
    
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    (本提存期)
    **宽松因素：
      --央行存单到期 1兆(万亿)839.4亿台币：
      11/28                  3,589.00亿台币
      12/01                  2,405.00亿台币
      12/02                  2,552.40亿台币
      12/03                  2,293.00亿台币
 
      --月底军公教薪饷拨款。
     
    **紧缩因素： 
   *--11/28：荷兰水利银行(NWB)发行2.5亿美元外币债。       
   *--11/28：马来亚银行 发行5.00亿美元外币债。
   *--12/01：台湾银行发行4.40亿美元外币债。    
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
    --营业税例行税款缴库。(完)  
    
    注：*表新增或更新。      

 (记者 董永年; 审校)
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