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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 14:54 BJT

企业并购：三方基金欲竞购澳洲墨尔本港--消息人士

路透悉尼11月26日 - 一名知情人士周三透露，三家澳洲最大的基础设施基金计划竞购该国最大的集装箱码头。此项出售预计会给维多利亚州带来约50亿澳元(42.7亿美元)的收入。

此项竞购表明，维多利亚州将为出售此项资产获得一大笔收入，这并将鼓励其它各州出售资产，未来18个月预计总计会有1,300亿澳元的资产待售。

消息称，养老基金IFM Investors已聘请摩根大通 、巴克莱资本为其准备收购墨尔本港的事宜，而由Hastings Funds Management Ltd 和科威特主权基金Wren House Infrastructure Managemen组成的财团已聘请瑞银 筹备收购事宜。

该要求匿名的人士称，昆士兰州基金QIC Ltd预计也将聘请投行筹备竞购。

Hastings拒绝就此置评。也未能联系到IFM和QIC评论此事。(完)

(编译 王洋; 审校 高琦)
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