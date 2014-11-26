《王庆专栏》中国宏观经济诸多矛盾中的政策考量

(本文为上海重阳投资公司总裁王庆博士在平安银行内部交流会上的发言，仅代表本人观点)

最近参加了许多会议讨论，总体感受美国经济相对乐观，可以总结出以下这几个主题：一个是全球经济三低，低增长，低通胀，低利率，这形成了一个很强烈的共识。美国经济稍好，但是也基本上摆脱不了三低这样一个特点。

从资产类别上来讲，在三低环境下，当前无论是主权债和高等等级信用债价格都较高；流动性比较差，结构性流动性短缺，原因就是监管的要求，使金融市场中介没有起到市场平滑作用；股票市场相对看好，基本上逻辑是，经济增长不好，但是利率更低，对股票估值有帮助，但这样一个三低环境，对股票市场整体的预期回报率不能太高；最后还有一个高度共识，就是未来美元资产会有一个重估，体现美元资产的升值。

如果全球市场有这么一个很强的规律性变化，通常都会在中国市场体现出来，总结中国版的新常态前，先讲一下旧常态的货币金融环境。

旧常态下的中国货币金融环境的特点，核心就是所谓的人民币的对外升值，和对内贬值。对外升值是一个事实，对内贬值就是资产价格通胀，对内升值和贬值表面上是矛盾的，实际上内在是统一的，对外升值的预期引起了对内的贬值。

但是在实际操作中，中国没让人民币汇率一次性的调整，而是渐进式的升值，而这个渐进式的升值，进一步强化了升值预期，最后以中国资产的人民币价格的快速上升来实现。

所以中国资产价格出现的这样一个泡沫式走势，很大程度上跟我们的汇率政策是有关的，在这样一个环境下，货币政策主要的目标就是人民币汇率的升值路径，所有的政策工具都是服务这个目标，以至于在这个期间，中国货币政策没有独立性，利率保持比较低，防止进一步的热钱流入。这是旧常态。

新常态就是现在人民币汇率升值基本到位，未来肯定有空间，但是短期内基本到位。在这个背景下，中国的货币政策环境发生了变化，中国的货币政策独立性开始出现，正是在这样一个背景下，如何理解当前我所说的宏观方面的很多矛盾，很多矛盾问题。

第一就是当前经济增长动能是非常弱的，具体不用展开了，背后原因是因为需求比较弱，整体来讲，三架马车里面出口是相对是一个亮点。

这是已经发生的事情，前瞻性的看还看不到改观，首先制造业的产能过剩非常严重，另外就是房地产，房地产市场的投资，进一步下台阶的可能性非常大，而制造业和房地产加在一起，占中国固定资产的投资规模大概有60%—70%，所以这两个加在一起，意味着整个固定资产投资增速，还会很低迷，判断明年可能还会下台阶。

经济是这样的，但是政策环境却是另外一个景象，从利率汇率构建的构货币政策条件指数来看，货币条件指数实际上从2010年到现在实际上是大幅收紧的，经济是一路恶化，但货币条件是大幅的收紧的。

背后就是因为利率高企，而经济旧常态下的货币环境，利率是比较低的，中国现在面临的很多问题是在那个期间积累的，包括杠杆的上升，房产泡沫的出现，制造业的繁荣，以及跟制造业所有相关行业的产业过剩。

然后就是汇率涨，从2012年到现在，对比的人民币兑美元或者和其他所有国家的汇率，人民币实际上是升值最高的仅有的几个，从人民币的实际汇率有效汇率指数来讲，也是从2010年到现在一路上升的。

所以现在矛盾的是，实际经济很弱，但是货币条件很紧。如果经济这么差的话，我们为什么不降息，为什么不降准、只能说中国央行的货币政策，目标显然不仅仅是所谓的短期的运行经济的波动，这是典型的货币政策应该做的事情。它显然还有其他政策目标，这个政策目标是不是可以理解成，它要通过维持较高的利率倒逼降杠杆。

当然说到降杠杆，其实很多经济学家有这样共识，降杠杆本身是在一个紧缩的货币政策环境下是无法实现的，而且降杠杆本身它更多是一个微观问题或一个结构性的问题，如果用货币政策来解决这个问题，就比较怪。

还有一个矛盾就是，既然现在经济这么差，似乎在三驾马车里面，出口成为唯一可行的亮点，为什么不贬值，用汇率贬值来刺激出口呢？

产能过剩这么严重，房地产作为一个增长引擎未来也熄火了，其实出口是一个很好的一个侯选，现在为什么不可以通过贬值来刺激出口，把这个过剩产能出口出去呢？为什么不这样做？而且这个是一个无杠杆的增长，它是不用加杠杆就能实现的。

提个建议就是一次性贬值，一次贬个5%到10%，汇率贬值的一个顾虑就是，贬值预期的会引起进一步的资产价格下跌，那就搞一次性贬值，一次贬个5到10，然后直到经济复苏以后我再让它重新开始升，这个是不是可以考虑呢？

反过来说，为什么中国不这样做呢？唯一可以理解的，可能就是中国为了推动所谓的人民币国际化，需要一个稳定的汇率，或一个强势的汇率来推动人民币，而人民币国际化又是超过了传统的货币政策的目标。

实际上如果现在跟2005年比较起来，从国际政治环境上来讲，对人民币的升值压力或人民币贬值面临的压力要小得多。

最后，市场经常讨论结构性问题，在中国讨论中等收入陷进，也讨论了太多的制度性因素和结构性因素，却忽视了宏观层面因素，拿陷入中等收入陷阱的国家来说，几乎无一例外都遭受了系统性金融危机。遭受系统性金融危机使他调入陷阱里就再也没出来。