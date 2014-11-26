《路透晚报》--11月26日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国政策：拓宽融资渠道，鼓励社会资本加强能源设施投资--国务院

为充分发挥社会资本尤其民间资本的积极作用，中国国务院周三出台指导意见称，要创新融资方式拓宽融资渠道，在充分发挥政府投资引导带动作用同时，鼓励社会资本加强能源设施投资，推进市政基础设施投资运营市场化。

--中国铁路：能完成今年8,000亿投资目标，将续推铁路干线项目--发改委

中国国家发改委基础司司长费志荣周三表示，今年全年可完成铁路投资8,000亿元人民币、投产新线里程7,000公里的目标任务；而且发改委还在继续推进一批国家干线铁路项目的前期工作。

--中国金融：央行将等待四季度数据再考虑是否进一步降息--委员陈雨露

中国人民银行货币政策委员会委员陈雨露周二表示，人行将会等待第四季经济数据公布后再考虑进一步降息和放宽政策，且表示出台决议将取决于美国和日本的货币政策。

--中国经济：警惕增速下行时的地方债风险，可能导致经济硬着陆--专家

中国人大财政经济委员会副主任委员尹中卿周三表示，要警惕经济下行过程中可能引发的区域性财政风险，一些地方政府甚至可能会破产，可能引发系统性的金融风险，导致中国经济硬着陆。

--中国经济：如果经济增速下滑过快，有必要出台政策托底--专家

中国经济下行时政策何去何从？国务院发展研究中心副主任刘世锦认为，目前经济增速下行压力比较大，而经济增长质量总体表现不错。但如果增长下滑得过快，该刺激的还是要刺激。

--中国电力：新电改方案正式上报中央，确立电网企业新盈利模式--报载

中国新电力体制改革稳步推进。上海证券报周三报导，新电改方案已正式上报中央，核心内容是确立电网企业新的盈利模式，不再以上网及销售电价差作为收入来源，而是按照政府核定的输配电价收取过网费。

--香港社会：警方协助旺角弥敦道清场拘捕多名学生领袖，部份行车线重开

香港警方周三介入协助清理旺角弥敦道占领区的障碍物行动，期间与在场示威者发生推撞及冲突，包括学民思潮召集人黄之锋及学联副秘书长岑敖晖等学生领袖被捕。目前弥敦道部份行车线已经恢复通车。

【金融】

--中国金融：央行明确互联网金融底线监管原则，实施分类监管--副行长

中国人民银行副行长潘功胜周三表示，金融管理部门对互联网金融将坚持开放包容的态度，在明确底线基础上留出行业发展的空间；并针对不同业态，实施分类监管。

--中国金融：地方版“坏账银行”扩容，五家省市级资产管理公司获批--报载

中国地方版“坏账银行”扩容。《经济参考报》周三报导称，中国银监会近日批复了北京、天津、重庆等五省市成立地方资产管理公司，允许这五省市参与本省（市）范围内不良资产批量转让工作。

--中国金融：银联国际与速汇金全球范围合作，跨境汇款扩至200多个国家

银行卡组织--中国银联旗下银联国际与世界第二大汇款服务公司速汇金（MoneyGram），将在全球范围内开展合作，提供从中国境外至境内的跨境汇款服务。速汇金在全球200多个国家和地区、超过34万个代理网点将第一次向银联卡持卡人开放速汇服务，大幅扩展银联卡跨境汇款服务网络。

--中国个股：浦发银行拟增发股份收购上海信托近九成股权

中国上海浦东发展银行股份有限公司周三公告称，以拟定向增发股份为代价向第一大股东上海国际集团等四家机构收购分立后存续的上海信托近九成股权。

【固定收益】

--中国货币市场：主要回购利率普降，本轮IPO近尾声证交所资金面趋缓

随着本轮密集新股发行接近尾声，市场资金面逐步缓和，其中中国银行间主要回购利率周三普降，此前多盘踞在20%以上的证交所隔夜回购利率也大幅回落，惟较平时水平依旧偏高，截至目前在10%附近。

--中国债市动态：现券收益率及IRS稳中略上探，五年期国债标售结果影响有限

中国银行间债市周三早盘现券收益率及IRS(利率互换)稳中略上探。交易人士表示，继央行降息等一系列政策刺激带动现券收益率深跌之后，今日市场暂作休整，除金融债长端收益率稍上升外，整体波动幅度甚微，而一级国债结果略高于预期的影响暂不明显。

--新债招标：中国五年续发国债定位偏高，年底前投资户出手谨慎

中国财政部周三招标发行的五年期续发国债中标收益率稍高于预期。降息对市场激励较为短暂，周一收益率大跌但随后两日现券即露颓势，一级市场亦显疲软；年底前机构多倾向于保护胜利果实，与昨日国开债类似，今日国债同样未受投资户青睐，需求不佳。

--中国债市：信用债估值全线续降但幅度明显缩窄--NAFMII

中国银行间市场交易商协会(NAFMII)周三最新非金融企业债务融资工具定价估值显示，各期限信用债估值继续全线下降，但幅度已从周一的10个基点(bp)附近，大幅缩窄至1-4个bp。

【外汇】

--中国外汇：10月国际服务贸易逆差缩至172亿美元，旅游占比续降--外管局

中国国家外汇管理局周三公布，10月国际收支口径的国际服务贸易逆差收窄至172亿美元，结束此前连续四个月的增势；其中旅游差额占比续降至42.4%。1-10月累计逆差1,341亿美元，其中逾六成仍由旅游差额贡献。

--中国汇市：人民币早盘跟进中间价升势，但盘面购汇较多

中国人民币兑美元周三早盘上涨，受中间价续升并创出逾八个月高位带动。但交易员反映，早盘整体购汇较多，令人民币升势有所减弱，交投亦不活跃。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指受金融股带动收升1.4%，逾三年来首次站上2,600点

中国股市沪综指周三收升1.4%，逾三年来首次站上2,600点整数关口。分析师称，今日券商、保险和银行等金融股高举领涨大旗，加之有新股网下申购资金解冻，提振大盘冲关多隘，连续五日上涨；尽管大涨后短线存在技术调整要求，但料不会改变整体上涨趋势。

--中国证券：上证所规范上市公司筹划定向增发停复牌，适应沪港通新机制

中国上海证交所周二稍晚发布通知规范上市公司非公开发行股份停复牌相关事项，例如要求上市公司定向增发停牌一般不超过10个交易日。而此次上证所对停复牌程序进行梳理，目的之一就是适应沪港通启动后上市公司监管的新要求。

--香港个股：国美电器认购徽商银行新H股数量削1/4，后者集资额降至17.9亿港元

中国区域性银行--徽商银行周三称，国美电器认购该行新H股的股份数目将较原来协议减少四分之一，集资额降至约17.9亿港元。

--美国个股：阿里巴巴与上海文广合作拓展商业与金融数据等服务