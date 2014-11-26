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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 14:52 BJT

日本股市：小幅收低，本田汽车瞒报事故消息令股价跌至一周低点

路透东京11月26日 - 周三日本股市收低，投资者谨慎等待一系列美国经济数据，另外假期导致美国本周股市交易天数减少，压制风险偏好。本田汽车 急跌。

日经指数 收低0.1%，报17,383.58点。今日稍晚美国将公布耐久财及初请失业金等数据。

本田跌2.9%至一周低位，此前该公司承认2003年以来漏报美国严重伤亡事故 。

东证股价指数(TOPIX) 跌0.2%，报1,406.40点；JPX日经400指数 跌0.3%，报12,816.64点。(完)
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