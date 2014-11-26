《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--11月26日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *淮南矿业(集团) 200 30 9 11/27簿记建档 平安银行 AAA(联合资信) 11/28 12/1
AA+(中债资信) ======================================================================================= *陕西煤业 400 30 9 11/27簿记建档 兴业银行 AAA(联合资信) 11/28 12/1 化工集团 AAA-(中债资信) =======================================================================================
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *四川省交通 100 35 12 12/1簿记建档 建设银行 AAA 12/2 12/3 投资集团 中国银行 ======================================================================================= *绵阳市投资 15 15 12 12/3簿记建档 国开行 AA 12/4 12/5 控股（集团） ======================================================================================= *中油金鸿 2 2 12 12/3簿记建档 招商银行 AA- 12/5 12/8 天然气输送 ======================================================================================= *日照港 10 5 12 12/3簿记建档 浦发银行 AA+ 12/5 12/8 ======================================================================================= 巢湖城建投资 18 6.5 12 11/27簿记建档 兴业银行 AA 11/28 12/1 ======================================================================================= 华能集团 80 40 12 11/27簿记建档 工商银行 AAA 11/28 12/1
建设银行 ======================================================================================= 四川省铁路集团 5 2.5 12 11/27簿记建档 浙商银行 AA- 11/28 12/1 ======================================================================================= 东方证券 50 25 88天 11/28招标 浦发银行 AAA 12/1 12/2 ======================================================================================= 核电秦山联营 10 5 12 12/2簿记建档 建设银行 AA+ 12/3 12/4
工商银行 =======================================================================================
3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *陕西省交通 35 20 10 12/3簿记建档 中信银行 AA+ 12/5 12/8 建设集团 (第5年末附投资者回售选择权) ======================================================================================= *鄂尔多斯国资 40 10 3 12/3簿记建档 建设银行 AA 12/4 12/5 投资控股集团 ======================================================================================= *三亚凤凰 6 6 5 12/3簿记建档 光大银行 AA 12/4 12/5 国际机场 (第3年末附投资者回售选择权) ======================================================================================= 中国联合 140 50 3 11/27簿记建档 工商银行 AAA 11/28 12/1 网络通信 建设银行 ======================================================================================= 天津市政集团 7 7 3 11/27簿记建档 中国银行 AA 11/28 12/1 ======================================================================================= 中国电力建设 9 9 5 *11/28-12/1簿记 建设银行 AAA *12/2 *12/3 集团 工商银行 ======================================================================================= 南京中电熊猫 20 10 5 11/27簿记建档 建设银行 AA+ 11/28 12/1 信息产业集团 平安银行 ======================================================================================= 贵阳高科控股 20 10 5 11/28簿记建档 中信建投证券 AA 12/1 12/2 集团 浦发银行 ======================================================================================= 湖南富兴集团 15 5 5 11/28簿记建档 交通银行 AA 12/1 12/2 ======================================================================================= 淮北矿业 30 10 5 11/28簿记建档 平安银行 AA+ 12/1 12/2 ======================================================================================= 中国电力 100 30 永续中票 11/28-12/1簿记 招商银行 AAA 12/2 12/3 建设集团 (第5年末及其后每个付息日附发行人赎回权) 北京银行
(每5年重置利率，若未赎回第6年开始+300bp) ======================================================================================= 东方集团 15 7.5 3 12/1簿记建档 民生银行 AA 12/2 12/3
浦发银行 ======================================================================================= 贵州高速 40 40 7 12/1簿记建档 国开行 AA+ 12/2 12/3 公路集团 (含七年期和投资者选择权5+2品种) 工商银行 ======================================================================================= 成都交通 16 10 5 12/1簿记建档 中信银行 AA+ 12/3 12/4 投资集团 ======================================================================================= 山西乡宁 6 6 3 推迟发行 工商银行 AA- -- -- 焦煤集团 =======================================================================================
4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 丁淑琴； 审校 吴芳)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申