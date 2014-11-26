更新版 1-香港社会：警方协助旺角弥敦道清场拘捕多名学生领袖，部份行车线重开

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(新增弥敦道部份行车线恢复通车，少数银行营业网点受影响关闭)
路透香港11月26日 - 香港警方周三介入协助清理旺角弥敦道占领区的障碍物行动，期间与在场示威者发生推撞及冲突，包括学民思潮召集人黄之锋及学联副秘书长岑敖晖等学生领袖被捕。目前弥敦道部份行车线已经恢复通车。
争取民主普选的占领运动进入第60天，继上周二（18日）金钟中信大厦外部份占领范围完成清场后，周二旺角亦开始清场，被占据多时的亚皆老街近砵兰街的行车线昨午重开后，大批示威者在晚间重新在邻近街道聚集，并与警员对峙及冲突。警方向在场示威者使用了催泪喷剂。
周三早上，代表的士业团体执行法院禁制令的执达主任在弥敦道现场宣读禁制令后，即展开清除障碍物行动，不久警方介入，并与示威者发生多次推撞。路透目击者称，冲突发生在防暴警察向聚集弥敦道的大批示威者推进的时候。
但冲突中未有严重暴力行为发生，经过约三小时的清理行动后，弥敦道部份行车线恢复通车。
旺角占领区过去两个月以来多次爆发冲突，因被占领的路段为交通干道，而且亦是繁忙的旅客购物区及民居所在地。警方及政府官员多次指出旺角是＂高危地区＂，呼吁占领人士撤退。
路透一名目击者见到香港专上学生联会（学联）副秘书长岑敖晖被警察带走。主导占领运动的学生团体学民思潮及学联在社交网站表示，多名学生领袖包括黄之锋、岑敖晖、学联常委司徒子朗周三在现场被捕。
受清场行动影响，香港金管局表示，截至本地时间下午2时有11间银行的12个营业网点需要关闭。
据香港电台报导，在弥敦道的清场行动中超过20人被捕，目前弥敦道南北向各有一条行车线重开。
香港保安局局长黎栋国表示，在周二至周三清理行动中，警方共拘捕116人，包括107男9女，涉嫌非法集结、袭警、藏有攻击性武器、阻碍警务人员执行职务等。其中17人已被落案控告阻碍公职人员执行职务、袭警及阻碍警务人员执行职务，将于今天在法院提堂。
目前在金钟及铜锣湾仍有部份地区被示威者占据。（完） (记者 梁慧仪; 审校 屈桂娟)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申