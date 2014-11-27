离岸人民币：交行台北分行将发20亿宝岛债，10年期以4.0%定价--消息

路透台北11月27日 - 两位消息人士周四指出，中国交通银行 台北分行将发行四种年期、总额20亿元人民币宝岛债。其中10年期利率最终以4.0%定价，发行2亿元。

其他三种年期分别为：两年期以3.3%定价，发行2亿；五年期以3.75%定价，发行9亿；七年期以3.9%定价，发行7亿元。四档债券均规划在12月上旬发行。

交通银行此前已两度在台湾以香港分行名义发债，此次再度发行则以台北分行为发行人。

惠誉周四并发布新闻稿指出，授予交通银行台北分行长期评等“AA+(twn)”，及短期评等“F1+(twn)”，展望为稳定。交银台北分行为首家在台湾做本地信评的陆资银行。

交通银行台北分行对此表示暂时不予评论。此次债券发行由汇丰承销。

不含此次发行，根据路透自行计算，至目前为止台湾人民币债券(宝岛债)发行总额为284亿元人民币，今年以来则共发行了178亿人民币。(完)