离岸人民币：交行台北分行将发20亿宝岛债，10年期以4.0%定价--消息

****中国公布经济指标日程预告****
路透北京4月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透台北11月27日 - 两位消息人士周四指出，中国交通银行 台北分行将发行四种年期、总额20亿元人民币宝岛债。其中10年期利率最终以4.0%定价，发行2亿元。
其他三种年期分别为：两年期以3.3%定价，发行2亿；五年期以3.75%定价，发行9亿；七年期以3.9%定价，发行7亿元。四档债券均规划在12月上旬发行。
交通银行此前已两度在台湾以香港分行名义发债，此次再度发行则以台北分行为发行人。
惠誉周四并发布新闻稿指出，授予交通银行台北分行长期评等“AA+(twn)”，及短期评等“F1+(twn)”，展望为稳定。交银台北分行为首家在台湾做本地信评的陆资银行。
交通银行台北分行对此表示暂时不予评论。此次债券发行由汇丰承销。
不含此次发行，根据路透自行计算，至目前为止台湾人民币债券(宝岛债)发行总额为284亿元人民币，今年以来则共发行了178亿人民币。(完)
台湾主要人民币债券发行情况一览请参阅 (记者 林妙容; 审校 张喜良)
路透北京4月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透上海4月27日 - 中国股市沪综指周三收涨0.20%。沪深证交所融资融券余额当日减 少9.2亿元人民币，连续第七日下降；两市两融余额为9,145.6亿元，再创逾一个月低点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/26 5,372.5 3,773.1 9,145.6 -9.2 3,140.85 4/25 5,373.7 3,781.1 9,154.8 -19.5 3,134.57 4/24 5,382.4 3,791.9 9,174
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0