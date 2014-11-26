《中国企业债发行日程表》--11月26日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *松原城市 11 7 12/3簿记建档 上限8.30% AA 12/4-12/8 国开证券 开发建设 (第3-7年末每年还20%本金/以土地使用权担保) 中信建投证券 ========================================================================================= *宁波镇海投资 9 7 12/3簿记建档 上限7.80% AA 12/4-12/5 中投证券
(第3-7年末每年还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= *海南省发展 12 7 12/3簿记建档 上限7.92% AA+ 12/4-12/8 中信建投证券 控股 (第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 中山交通发展 8 7 11/25簿记建档 *5.25% AA 11/26-11/28 银河证券 集团 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 西湖电子集团 5 5 11/25簿记建档 5.96% AA- 11/26-12/1 财通证券
(杭州实业投资集团提供担保) ========================================================================================= 广西来宾工业 10 7 11/25簿记建档 *5.97% AA 11/26-12/2 湘财证券 投资公司 (第3-7年末每年还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 福清国资营运 10 8 11/25簿记建档 *5.94% AA 11/26-12/2 华福证券 投资公司 (第3-7年末每年还15%本金，第8年末偿还25%本金) 兴业证券 ========================================================================================= 浏阳经开区 13 7 11/26簿记建档 上限7.38% AA 11/27-12/2 财富证券 开发投资 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国信证券 ========================================================================================= 甘肃公路航空 25 7 11/28簿记建档 上限6.50% AA+ 12/1-12/9 华龙证券 旅游投资集团 德邦证券 ========================================================================================= 河源市润业 9 7 12/2簿记建档 -- AA 12/3-12/5 广州证券 投资 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 长兴城市建设 13 7 12/2簿记建档 -- AA 12/3-12/5 中投证券
(第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 广东路桥 20 15 推迟发行 -- AA+ -- 广州证券 建设发展 (广东交通集团提供担保) 国泰君安证券 =========================================================================================
以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 黑龙江 7 6 11/19簿记建档 7.06% AA+ 11/20-11/26 江海证券 灾后重建 (第3-6年每年末偿还25%本金/东北中小企业信用再担保提供担保) =========================================================================================
以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 丁淑琴； 审校 李宏薇)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申