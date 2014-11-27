《全球主要央行动态》--11月27日

《中国重要政经日程》--4月27日-9月3日
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以下所列为上周四下午至本周四上午(11月20日-11月27日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。
**美国**
根据会议记录，三家美国联邦储备理事会(美联储/FED)辖区银行10月再次展开努力，要求美联储提高紧急贷款利率。美联储会议记录显示，在10月28-29日的政策会议之前，达拉斯、堪萨斯城和费城联储银行提出将贴现率从0.75%上调至1%的要求。
美联储理事塔鲁洛表示，美国可能需要采取更多行动，以“整固”此前采取的保护金融体系不受损害的措施。塔鲁洛称，尽管资本仓位及对大型银行的管理有所改善，但风险犹存。他称，美联储及其他金融监管机构需要更好地理解任何意想不到的结果，这些结果可能使金融体系易受2008年那样的危机影响。
**欧元区**
欧洲央行副总裁冈斯坦西欧称，欧洲央行在明年第一季将能判断是否需要开始购买主权债券，来激励欧元区经济。欧洲央行已经开始买进担保债券和有资产担保的证券(ABS)，希望把资产负债表规模扩大到2012年初时的水平，比目前高约1万亿(兆)欧元。 冈斯坦西欧并表示，现在起欧元区将每年对银行进行压力测试，但全面资产质量评估(Asset Quality Review)太过复杂，无法这样频繁进行。
欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁诺亚表示，央行有关其资产负债规模的声明并非设定的一项目标，而是对未来资产负债扩大程度所做的一种预期。
德国央行总裁魏德曼向欧洲央行(ECB)发出警告，称后者印钞以购买公债的计划将面对法律障碍，凸显出德国央行不赞成这一举措。
欧洲央行表示，已开始购买有资产担保的证券(ABS)，以此鼓励银行业放贷并使经济恢复活力。欧洲央行在其Twitter上表示，欧元体系已在2014年11月21日开始购买ABS。
欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示政策大门已经敞开，央行已做好准备透过更多重量级行动来拯救欧元区经济。他表示，必须以一切必要手段，尽快扭转通胀率“过低”的现象。
**中国**
中国央行宣布自11月22日起，将金融机构一年期贷款基准利率下调0.4个百分点至5.6%；一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.75%。中国央行网站并称，同时结合推进利率市场化改革，将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.1倍调整为1.2倍。
中国人民银行副行长潘功胜表示，金融管理部门对互联网金融将坚持开放包容的态度，在明确底线基础上留出行业发展的空间；并针对不同业态，实施分类监管。
中国人民银行货币政策委员会委员陈雨露表示，人行将会等待第四季经济数据公布后再考虑进一步降 息和放宽政策，且表示出台决议将取决于美国和日本的货币政策。
中国央行副行长胡晓炼称，央行大幅度减少了对外汇市场运行的干预，已基本退出常态干预。她在财经年会上并表示，中国会继续推进利率汇率市场化改革，并加快实现人民币资本项目可兑换，建立存款保险制度，防范区域性和系统性风险。
**日本**
日本央行总裁黑田东彦强调，央行准备好进一步扩大刺激来达成物价目标，面对外界批评央行上月的货币宽松举措加剧日圆贬值，黑田也坚持其立场。
央行公布的10月31日会议记录显示，一些委员表示担心，扩大量化宽松(QE)政策可能使人进一步 认为，央行的货币政策是在为财政赤字融资。
央行政策委员会审议委员白井早由里表示，上月若按兵不动会引发外界质疑央行实现物价目标的决心，并损害央行的信誉。她上个月投票支持采取货币宽松举措。白井早由里表示，她最初考虑推迟进一步加强刺激计划，并维持现有资产购买规模。但她最终决定支持央行总裁黑田东彦的扩大刺激计划，以抵御通胀放缓的风险，表明日本央行对实现2%通胀率目标的信心。
日本央行副总裁中曾宏周二表示，央行正以灵活方式购买公债，旨在压低整体收益率曲线。
**澳洲**
澳洲央行副总裁洛威表示，澳元进一步下跌将有助于支持经济成长，同时也会让薪资相对于国际标准而言不那么昂贵。洛威强调称，尽管经济面临矿业荣景降温所带来的挑战，但重要的是不能让悲观情绪长期持续存在。
**其他国家**
俄罗斯央行第一副总裁Ksenia Yudayeva周三表示，在稳定通胀率预期后，央行将趋向降息。
瑞士央行理事祖布鲁克表示，瑞士央行设定的瑞郎上限，是货币政策的关键组成部分，只要有必要就将维持瑞郎汇率上限。
国际主要央行公开市场操作一览............
央行相关消息.................................
全球主要央行会议预告..........................
全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......
全球重要经济事件一览表.....................
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路透北京4月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透上海4月27日 - 中国股市沪综指周三收涨0.20%。沪深证交所融资融券余额当日减 少9.2亿元人民币，连续第七日下降；两市两融余额为9,145.6亿元，再创逾一个月低点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/26 5,372.5 3,773.1 9,145.6 -9.2 3,140.85 4/25 5,373.7 3,781.1 9,154.8 -19.5 3,134.57 4/24 5,382.4 3,791.9 9,174