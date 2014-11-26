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货币新闻 | 2014年 11月 26日 星期三 15:32 BJT

英国经济：央行首席经济学家称未来利率可能守在3%--报载

“过去指标利率平均为5-6%。我认为将来可能低于这个水平，可能守在3%。”

霍尔丹对该报称，他不知道利率将何时开始上调，而当开始加息时，央行打算逐步而有节制地加息。(完)

(编译 王丽鑫/艾茂林; 审校 张明钧/张涛)
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