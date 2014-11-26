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货币新闻 | 2014年 11月 26日 星期三 15:25 BJT

韩国个股：三星电子称将回购20亿美元股票，以稳定股价

路透首尔11月26日 - 韩国三星电子 周一表示，将回购2.2万亿(兆)韩元(19.9亿美元)股票，以稳定股价并提升股东价值。

三星电子在提交的监管文件中称，回购计划包括买入1.96万亿韩元的普通股。

该公司计划在11月27日至2015年2月26日之间买入股票。(完)
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