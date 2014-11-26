中国经济：如果经济增速下滑过快，有必要出台政策托底--专家

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京11月26日 - 中国经济下行时政策何去何从？国务院发展研究中心副主任刘世锦认为，目前经济增速下行压力比较大，而经济增长质量总体表现不错。但如果增长下滑得过快，该刺激的还是要刺激。
他在周四召开的财经年会上表示，刺激政策本身是一个中性词，现在有点负面化了。刺激的目的是为了托底，不要让它下滑得过快，而不是为了提高。
“最近一两年的时间，在增长速度回落的同时，结构转型已经取得了转折性的变化，最重要的是消费前年已经超过投资，去年是有所反复，但是到今年保持了一个消费超过投资的态势。”刘世锦称。
他分析指出，去年第三产业的比重已经超过了第二产业。出口由过去20%以上的增长率降到了5-10%左右。要素投入、劳动力总量，这一两年已经开始下降等等。过去经常批评的中国以投资为主、工业为主，更重要的依靠外需的增长模式正在发生一个实质性的改变。
他认为，虽然财政金融风险在不少方面确实是在增大的，但是还没有到不可收拾的程度。如果放在一个经济转型的大背景下来看，其实结构调整，经济增长的质量总体上表现还是不错的。
为应对经济下行压力和缓解企业融资难融资贵的问题，中国央行上周五意外宣布降息，为逾两年来首次。
至于经济增长速度，他指出，过去保持高速增长的时候掩盖了很多问题，现在速度降下来以后，很多问题暴露出来了。
“就速度本身来讲，如果没有约束条件的话，速度肯定是越高越好，10%、15%，甚至20%，上去以后我们会更快的实现现代化的目标，问题是有约束条件的，最重要的是增长质量。”刘世锦称。
他认为，以质量指标来倒推速度指标，包括就业可实现、企业可盈利、财政可增收、民生可改善、风险可控制、资源环境可持续。和它相对应的速度就是一个好的速度。
他指出，从这个意义上讲，今后一两年防控风险应该引起高度的重视，应该把它放在更重要的位置。即使其它的指标难看一点，如果不出大的危机，不出大的风险，守住了底线就是很大的成功。
中国三季度GDP同比增速降至7.3%的五年半低点，10月工业同比增速时隔一个月再度滑落至8%下方，投资增速亦进一步放缓，都表明经济下滑压力依然很大。（完） (发稿 沈燕; 审校 黄凯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申