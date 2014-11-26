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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 15:48 BJT

台湾债市：指标公债殖利率带量跌破区间低位，受美债利多带动

* 指标公债殖利率带量跌破区间低位

* 受美国10年指标债跌破2.3%关卡带动

* 明日五年券103/15料在1.06-1.10%

路透台北11月26日 - 台湾指标五年公债103/15 及10年公债103/13R 殖利率周三联袂带量跌破既有区间低位。交易员表示，受美国10年期公债殖利率跌破2.3%重要关卡带动，台债主流券殖利率向下修正，其中以103/13R殖利率跌幅最深。

市场人士称，目前中国及欧洲持续处于政策宽松态势，台债气氛较为偏多操作，但近期主流券殖利率临近区间低档令追价意愿不强，今日则受到美债利多激励，由10年券103/13R殖利率引领趋跌，短线台债偏多气氛料会持续，将使主流券交投区间缓步下移。

今日103/15殖利率收报1.0838%，续创五年券逾五个月新低，前波收盘低位为6月10日的1.0675%；103/13R殖利率收报1.5780%，亦创10年券逾五周低点，前波收盘低位为10月17日的1.5761%。

“今天行情有点让人惊讶，但马上就有标债，下档空间也有限。”一位大型证券台债交易员说。

今年最后一档公债--103/13R将于下周一(12月1日)标售。交易员认为，此前因标债变数当前，10年券103/13R殖利率较显有撑，今日则略带点轧空补跌意味，修正幅度大于其他主流券，交投也转趋活络，但交投在1.58%附近追价力道就显疲软，标债前料下档幅度有限。

交易员预估明日五年债103/15将在1.06-1.10%间交投；10年期公债103/13R发行前交易区间暂看在1.56-1.60%。

美国公债收益率周二走低，长期公债收益率触及逾一个月最低，因美国五年期公债标售需求强劲，以及出现一单大规模长债买盘。指标10年期公债 价格升14/32，收益率报2.26%，周一尾盘报2.31%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币)

5 103/15 -2.00 1.0838 *1.0811-1.0950 86.00

10 103/13R -3.90 1.5780 *1.5780-1.6055 78.50

注：*表示该券交易以来新低。

至于台湾周末将举行“九合一”大选，证券交易员表示，选举变数对台股影响较深，对台债影响则有限，除非有出乎意料的突发事件危及经济发展。

台湾股市周三随亚股小幅收涨，续创两个月收盘新高。分析师指出，反应美国GDP数据上修，台股紧随多数亚股微扬，预期明日摩台指小幅拉高结算的机率高于压低，但前提是美股稍晚表现持稳既有区间。

本周全球重要经济事件与数据包括：

11/26(三)：英国第三季GDP修正值、第三季企业投资初值、美国10月建筑许可年率修正值、美国10月个人收支、耐久财订单、美国路透/密西根大学消费者信心指数11月终值、美国10月新屋销售年率、成屋待完成销售指数、欧洲央行总裁德拉吉访问芬兰；

11/27(四)：感恩节假期美国市场休市、中国1-10月规模以上工业企业利润、澳洲第三季资本支出、德国11月失业人数、欧元区10月M3货供额和民间贷款/11月企业景气指数、加拿大第三季经常帐、韩国央行12月制造业景气判断指数、10月工业生産、日本10月CPI、家庭支出、失业率、工业生産初值及零售销售、OPEC举行会议；

11/28(五)：美国市场提前休市、英国11月GfK消费者信心指数、日本10月建筑订单和房屋开工、欧元区11月HICP初值、10月失业率、加拿大第三季GDP、10月PPI。

11/29(六)：台湾举办九合一地方选举。

30 103/16 没有成交

20 103/14 没有成交

10 103/13R 1.5780

5 103/15 1.0838

2 103/1 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
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