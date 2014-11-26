台湾债市：指标公债殖利率带量跌破区间低位，受美债利多带动

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 指标公债殖利率带量跌破区间低位
* 受美国10年指标债跌破2.3%关卡带动
* 明日五年券103/15料在1.06-1.10%
路透台北11月26日 - 台湾指标五年公债103/15 及10年公债103/13R 殖利率周三联袂带量跌破既有区间低位。交易员表示，受美国10年期公债殖利率跌破2.3%重要关卡带动，台债主流券殖利率向下修正，其中以103/13R殖利率跌幅最深。
市场人士称，目前中国及欧洲持续处于政策宽松态势，台债气氛较为偏多操作，但近期主流券殖利率临近区间低档令追价意愿不强，今日则受到美债利多激励，由10年券103/13R殖利率引领趋跌，短线台债偏多气氛料会持续，将使主流券交投区间缓步下移。
今日103/15殖利率收报1.0838%，续创五年券逾五个月新低，前波收盘低位为6月10日的1.0675%；103/13R殖利率收报1.5780%，亦创10年券逾五周低点，前波收盘低位为10月17日的1.5761%。
“今天行情有点让人惊讶，但马上就有标债，下档空间也有限。”一位大型证券台债交易员说。
今年最后一档公债--103/13R将于下周一(12月1日)标售。交易员认为，此前因标债变数当前，10年券103/13R殖利率较显有撑，今日则略带点轧空补跌意味，修正幅度大于其他主流券，交投也转趋活络，但交投在1.58%附近追价力道就显疲软，标债前料下档幅度有限。
交易员预估明日五年债103/15将在1.06-1.10%间交投；10年期公债103/13R发行前交易区间暂看在1.56-1.60%。
美国公债收益率周二走低，长期公债收益率触及逾一个月最低，因美国五年期公债标售需求强劲，以及出现一单大规模长债买盘。指标10年期公债 价格升14/32，收益率报2.26%，周一尾盘报2.31%。
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币)
5 103/15 -2.00 1.0838 *1.0811-1.0950 86.00
10 103/13R -3.90 1.5780 *1.5780-1.6055 78.50
注：*表示该券交易以来新低。
至于台湾周末将举行“九合一”大选，证券交易员表示，选举变数对台股影响较深，对台债影响则有限，除非有出乎意料的突发事件危及经济发展。
台湾股市周三随亚股小幅收涨，续创两个月收盘新高。分析师指出，反应美国GDP数据上修，台股紧随多数亚股微扬，预期明日摩台指小幅拉高结算的机率高于压低，但前提是美股稍晚表现持稳既有区间。
本周全球重要经济事件与数据包括：
11/26(三)：英国第三季GDP修正值、第三季企业投资初值、美国10月建筑许可年率修正值、美国10月个人收支、耐久财订单、美国路透/密西根大学消费者信心指数11月终值、美国10月新屋销售年率、成屋待完成销售指数、欧洲央行总裁德拉吉访问芬兰；
11/27(四)：感恩节假期美国市场休市、中国1-10月规模以上工业企业利润、澳洲第三季资本支出、德国11月失业人数、欧元区10月M3货供额和民间贷款/11月企业景气指数、加拿大第三季经常帐、韩国央行12月制造业景气判断指数、10月工业生産、日本10月CPI、家庭支出、失业率、工业生産初值及零售销售、OPEC举行会议；
11/28(五)：美国市场提前休市、英国11月GfK消费者信心指数、日本10月建筑订单和房屋开工、欧元区11月HICP初值、10月失业率、加拿大第三季GDP、10月PPI。
11/29(六)：台湾举办九合一地方选举。
30 103/16 没有成交
20 103/14 没有成交
10 103/13R 1.5780
5 103/15 1.0838
2 103/1 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申