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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 15:27 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：关注美国数据和OPEC会议

0717 GMT

* 澳元/美元上涨0.27%，新西兰元/美元上涨0.37%，美元/日圆下滑0.21%，美元/韩元下跌0.27%

* 日股日经指数下跌0.14%，中国股市沪综指收高1.45%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.66%，美国10年期公债收益率报2.2535%

* 日本央行政策委员会审议委员白井早由里发言维护央行宽松举措

* 欧洲感受到制裁俄罗斯带来的负面经济影响

* 沙特与俄罗斯等国的OPEC会前磋商无功而返，未就减产达成协议

* 欧洲开盘技术图：r.reuters.com/dec27t

(编译 高琦 审校 张涛)
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