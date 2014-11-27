中国数据：1-10月规模以上工业企业利润同比增长6.7%--国家统计局

港报社评：国产航母下水意义大，彰显综合国力再提升--明报4月27日
中国第一艘国产航空母舰在大连举行下水仪式，稍后将进一步组装电子设备和武器，完成一连串测试后，预料2020年正式服役。新航母2013年底开始动工，短短3年完成主船体建造和动力系统组装，标志中国自主设计和建造航母的能力取得重要进展，亦反映中国综合国力的提升。论船舰规格和作战能力，新航母虽仍远远不及美国的航空母舰，然而对于中国逐步建立「蓝水海军」，保障远洋贸易和国家安全，无疑是迈出了重要一步。
路透北京11月27日 - 中国国家统计局周四公布，全国规模以上工业企业实现利润总额4 9,446.8亿元人民币，同比增长6.7%，增速比1-9月份回落1.2个百分点。 统计局并公布，10月份，规模以上工业企业实现利润总额5,754.7亿元，同比下降2.1% ，而9月份为同比增长0.4%。 以下为全国规模以上工业企业利润同比增速一览：(%) 累计 增速（% 单月 增速（% ） ） 2014年1-10月 6.7 10月 -2.1 1-9月 7.9 9月 0.4 1-8月 10.0 8月 -0.6 1-7月 11.7 7月 13.5 1-6月 11.4 6月 17.9 1-5月 9.8 5月 8.9 1-4月 10 4月 9.6 1-3月 10.1 3月 10.7 1-2月 9.4 1-2月 9.4 2013年全年 12.2 12月 6 1-11月 13.2 11月 9.7 1-10月 13.7 10月 15.1 1-9月 13.5 9月 18.4 1-8月 12.8 8月 24.2 （完） 欲览详情，请点击国家统计局网站链接(here) (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
中国第一艘国产航空母舰在大连举行下水仪式，稍后将进一步组装电子设备和武器，完成一连串测试后，预料2020年正式服役。新航母2013年底开始动工，短短3年完成主船体建造和动力系统组装，标志中国自主设计和建造航母的能力取得重要进展，亦反映中国综合国力的提升。论船舰规格和作战能力，新航母虽仍远远不及美国的航空母舰，然而对于中国逐步建立「蓝水海军」，保障远洋贸易和国家安全，无疑是迈出了重要一步。
路透上海4月27日 - 中国大型汽车企业--广州汽车集团股份有限公司周四早晨刊登公告称，由广汽集团牵头打造的广汽智联新能源汽车产业园当天动工开建，广汽集团携产业园各落户企业的总投资额预计超450亿元人民币。
恒指昨高见24,637点，终逼近上月高位24,656，昨收报24,578点，升0.5%；国指收报10,317点，升0.4%，大市成交额786亿港元。