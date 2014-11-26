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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 15:50 BJT

全球金市：金价保持在近1,200美元水准，本周陷入区间震荡

法国兴业银行将其第四季和明年黄金均价预估分别下调至每盎司1,150美元和1,025美元。

该行分析师Robin Bhar在一份报告中称：“我们预计随着美元的进一步走强和空头格局持续，金价将继续下滑，2016-2019年间均价预计仅为862美元。”

“我们继续预计对黄金的投资需求会减弱，因市场认为有更好的替代投资，当美国明年加息时，这种情况会加剧。”

0718GMT时现货金 几乎持平，报每盎司1,200美元，前一日曾上涨0.3%。

美国第三季经济增长速度远超最初的估计，说明基本面增强，而这应有助于经济抵挡全球需求放缓的冲击。

近期强劲的美国数据让黄金投资者担心，美联储可能很快加息，这将损害黄金的投资魅力。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1200 -0.69 -0.06

现货银 16.61 -0.04 -0.24

现货铂金 1222.74 6.24 0.51

现货钯金 797 7.9 1

COMEX期金 1199.1 2 0.17

COMEX期银 16.585 0.032 0.19

汇率

欧元/美元 1.2469

美元指数 87.883

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化

(编译 洪曦/王洋; 审校 田建华/张明钧)
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