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货币新闻 | 2014年 11月 26日 星期三 15:53 BJT

国际油市：沙特石油部长称油市最终将自行稳定下来

路透维也纳11月26日 - 沙特阿拉伯石油部长欧那密周三称，他认为油市“最终将自行稳定下来”。

石油输出国组织(OPEC)成员国石油部长周四将在维也纳举行会议。周二的沙特、委内瑞拉、俄罗斯和墨西哥四国会晤未达成减产协议。 (完)
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