版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 15:52 BJT

金属期市：期铜因需求疑虑阴影笼罩而挫跌，关注美国数据

中国人民银行货币政策委员会委员陈雨露周二表示，人行将会等待第四季经济数据公布后再考虑进一步降息和放宽政策，且表示出台决议将取决于美国和日本的货币政策。

美国在感恩节假期前将公布的数据中，包括10月耐久财(耐用品)订单和新屋销售数据，市场认为这些数据有利于铜。铜广泛用于各种行业，从建筑业到制造业，再到高科技产业。

0718GMT, 三个月期铜 报每吨6,598美元，较伦敦市场收盘价跌8美元。伦铜一度跌至11月5日以来最低位6,582美元。

上海期交所主力1月期铜 跌1.4%，报每吨47,020元人民币。

美国第三季经济增长速度远超最初的估计，说明基本面增强，而这应有助于经济抵挡全球需求放缓的冲击。美国商务部周二把第三季国内生产总值(GDP)环比年率从初值的增长3.5%修正至增长3.9%，以反映对企业和消费者支出，以及企业库存的上修。

三个月期镍跌91美元，报16,426美元，近一步远离周一盘中升至的六周高位。

期铝 涨5.25美元，报每吨2,054.25美元；期锌 跌9美元，报2,262美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化

(编译 张明钧/于春红; 审校 田建华/王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐