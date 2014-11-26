投行观点：明年春节前A股牛市继续，沪综指有望上攻2,900点--瑞银

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海11月26日 - 国际投行瑞银集团合资券商瑞银证券中国首席策略分析师陈李周三表示，因明年农历春节（2月19日）前流动性一直较为宽裕，本轮由资金推动的牛市行情将会继续，沪综指 春节前有望上攻2,900点。
他在周三的媒体电话会上表示，春节后A股牛市能否持续，要看中国经济是否有企稳迹象，以及股票供给是否会明显增加，例如新股发行节奏加快及股票发行注册制进展等。
“我估计明年上证综指会至2,900点，沪深300可至3,000点，较目前有一成多的上升空间，”他说，“春节前流动性一直会比较充裕，这对股市是正面因素，将极快推动股市上涨，可能这个目标年初就会实现。”
沪综指周三收在2,604.35点，创下2011年8月26日以来的新高；沪深300指数 收在2,723.02点。
中国央行自11月22日（上周六）起，将一年期贷款和存款基准利率分别下调0.4和0.25个百分点，此外央行一直透过公开市场操作各种工具，令资金面维持较宽松局面。瑞银方面预计，明年中国可能还会有两次共计0.5个百分点的降息。
他表示，明年较为看好的板块包括有高分红的大盘蓝筹股、房地产板块、国企改革题材、受益于走出去战略的中国优势产业板块，不太看好原材料及消费类股。
他解释说，沪港通启动后，海外资金呈持续流入态势，若明年A股被纳入MSCI明晟等国际指数，会有更多国际资本配置A股。一旦海外资金持股占据A股流通市值由目前2-3%提高至6-7%，将会对部分股票具备一定程度的定价权，例如外资持续看好的蓝筹股。因此高分红的蓝筹股未来下跌空间有限，上升空间却已打开。
他还表示，未来三至四个月内，看好房地产板块。理由是随着企业融资更多依赖发行债券，他们未来对银行贷款的需求会下降；再加上明年初各大银行制定贷款额度分配时，将向房贷投入更多资源，这些都将使明年初房产按揭贷款量上升，从而促进国内房市成交增加，刺激房地产股股价上行。
另外，中国“走出去”战略进一步深化，将使一些中国优势产业受益，例如高铁、通讯、电网特高压、杂交水稻及核电技术等。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申