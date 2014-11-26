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市场报道 | 2014年 11月 26日 星期三 15:46 BJT

全球贵金属：11月25日SPDR黄金持仓同iShares白银持仓均不变

路透11月26日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量较周一持平；同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量亦不变。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 23,178,119.9 11月25日 23,178,119.9 11月24日 0.0 0.00%

iShares 347,954,751.2 11月25日 347,954,751.2 11月24日 0.0 0.00%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h) (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 王洋)
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