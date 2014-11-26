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货币新闻 | 2014年 11月 26日 星期三 16:02 BJT

法国数据：11月消费者信心指数升至87，高于前月及预估值--统计局

路透11月26日 - 法国统计局周三公布，法国11月消费者信心指数从10月的85上升到87。

路透调查的14位分析师平均预估为86，最高预估值为87，最低为84。

长期均值 8月 9月 10月 11月

整体指数(经调整) 100 86 86 85 87 (完) (编译 洪曦; 审校 于春红)
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