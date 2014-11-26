台湾个股：兆丰金控称台企银持股将发行交换债，发行总额约60亿台币

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透台北11月26日 - 台湾官股金控--兆丰金控 周三公告表示，持有台湾企银 12.01%股权将发行交换公司债，总发行金额约60亿台币，暂定发行期间为三年。
兆丰金控公告并指，台企银持股共计有63.6万张、成本为60.78亿台币，已将全数持股交付予华南银行办理信托。此次将委托单位协助转换发行。
“发行时点将会视市场状况而定。“兆丰金控代理发言人蔡瑞瑛说。
她并指出，台企银自2010年起陆续配发股利，使持股成本由每股12台币降至9.55台币，发行价格仍要视发行结构而定，原则上是不低于成本。
目前台企银每股净值为11.6台币，今日股价来到9.03台币仍低于净值。
为避免金融机构有意藉由交换债并购台湾企银，兆丰金控提出几项交换债认购限制，包括此次交换债单一投资人认购比率上限为发行总面额的5%，属同一关系人的投资人认购比率上限亦以不超过发行总面额的5%为原则。
另外，依据银行法第25条规定，同一人或同一关系人拟单独、共同或合计持有同一银行已发行有表决权股份总数超过10%者，应事先向主管机关申请核准。(完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申