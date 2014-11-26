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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 15:59 BJT

台湾个股：兆丰金控称台企银持股将发行交换债，发行总额约60亿台币

路透台北11月26日 - 台湾官股金控--兆丰金控 周三公告表示，持有台湾企银 12.01%股权将发行交换公司债，总发行金额约60亿台币，暂定发行期间为三年。

兆丰金控公告并指，台企银持股共计有63.6万张、成本为60.78亿台币，已将全数持股交付予华南银行办理信托。此次将委托单位协助转换发行。

“发行时点将会视市场状况而定。“兆丰金控代理发言人蔡瑞瑛说。

她并指出，台企银自2010年起陆续配发股利，使持股成本由每股12台币降至9.55台币，发行价格仍要视发行结构而定，原则上是不低于成本。

目前台企银每股净值为11.6台币，今日股价来到9.03台币仍低于净值。

为避免金融机构有意藉由交换债并购台湾企银，兆丰金控提出几项交换债认购限制，包括此次交换债单一投资人认购比率上限为发行总面额的5%，属同一关系人的投资人认购比率上限亦以不超过发行总面额的5%为原则。

另外，依据银行法第25条规定，同一人或同一关系人拟单独、共同或合计持有同一银行已发行有表决权股份总数超过10%者，应事先向主管机关申请核准。(完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
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