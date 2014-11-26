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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 16:17 BJT

路透基点：沪通铁路项目完成资金筹措，融资增至170亿元人民币--TRLPC

路透香港11月26日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，上海至南通(沪通)铁路建设项目的融资金额从155亿人民币增至170亿元人民币(27.7亿美元)，贷款协议已经在11月13日签署。

中国银行和中国工商银行是牵头行，各自承贷65亿元人民币。国家开发银行是联席主办行，中国建设银行和中国进出口银行也参与本案。

借款方是沪宁城际铁路股份有限公司，这是由中国铁路总公司上海铁路局与江苏省和上海市政府共同成立的合资企业。

根据上海铁路局网站，该铁路建设项目将铺设137公里的新轨道，于2014年3月开始动工，预计用时5.5年完工。项目竣工后，上海到南通的往来交通时间将缩短到1小时左右。（完）

(编译 高琦 审校 张明钧)
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