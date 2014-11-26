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市场报道 | 2014年 11月 26日 星期三 16:07 BJT

《汇市简讯》英镑兑美元接近1.57，静待英国第三季GDP数据

0755 GMT

* 英镑/美元从美国GDP数据公布后触及的低点1.5652反弹，距离1.5737不远

* 1.5737是上周的双日高点。1.5688是随后拉回的低点

* 1.5691-1.5721是亚洲盘交投区间。若突破1.5737，将引发空头回补

* 英国第三季GDP数据将于0930GMT公布，预估增长0.7%

* 在1.5700和1.5650的期权将于今日到期。1.5649为周二低点

(编译 高琦 审校 田建华)
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