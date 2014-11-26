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货币新闻 | 2014年 11月 26日 星期三 16:30 BJT

俄罗斯经济：央行称先稳通胀预期再降息--第一副总裁

路透莫斯科11月26日 - 俄罗斯央行第一副总裁Ksenia Yudayeva周三表示，在稳定通胀率预期后，央行将趋向降息。

因卢布汇价下跌，以及对一些西方食品实行进口禁令，俄罗斯通胀率年率已经升至逾8%。

这位副总裁在会议上称，“我们将放缓通胀，稳定通胀率预期，然后降息。”(完)
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