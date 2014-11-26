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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 18:04 BJT

表格：沪港通市场数据摘要（11月26日）

路透香港11月26日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周三发布沪港通市场
数据摘要。
  
                          沪股通                              港股通
                                                  
  每日额度余额    97.05亿元人民币（已用25.3%）     102.87亿元人民币（已用2.0%）
                                                  
  
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    沪股通--十大成交活跃股   
   排名                   股票          买入金额        卖出金额    买入及卖出金额
                                      （人民币）      （人民币）        （人民币）
                                                                                  
      1    大秦铁路                  321,653,617       3,101,565       324,755,182
      2    招商银行                  297,156,325         938,763       298,095,088
      3    浦发银行                  273,047,981      19,037,704       292,085,685
      4    上汽集团                  214,210,816      31,252,736       245,463,551
      5    兴业银行                  229,819,402               -       229,819,402
      6    中国平安                  200,121,610      13,091,578       213,213,188
      7    农业银行                  172,105,447       3,538,028       175,643,475
      8    中国人寿                   61,748,467      69,992,385       131,740,851
      9    工商银行                  118,676,672       7,196,839       125,873,511
     10    中信证券                   82,577,490      27,488,811       110,066,301
 
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    港股通--十大成交活跃股 
   排名                   股票          买入金额        卖出金额    买入及卖出金额
                                        （港元）        （港元）          （港元）
                                                                                  
      1        碧桂园                 31,672,490         618,610        32,291,100
      2      洛阳钼业                 15,973,330       6,995,450        22,968,780
      3      新华保险                 20,837,130       1,414,185        22,251,315
      4      人和商业                 10,566,800       5,794,630        16,361,430
      5      上海石化                 12,219,800       3,972,420        16,192,220
      6      昆明机床                  9,625,000       3,810,900        13,435,900
      7      腾讯控股                  7,812,410       4,438,270        12,250,680
      8      中海油服                  6,524,440       4,716,040        11,240,480
      9      海通证券                  6,891,440       3,894,976        10,786,416
     10      兖州煤业                  8,439,540       1,434,060         9,873,600
 
    （完）
    
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 (整理 雷美珍；审校 黄凯)
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