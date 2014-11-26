表格：沪港通市场数据摘要（11月26日）

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港11月26日 - 以下为香港交易及结算所（港交所） 周三发布沪港通市场 数据摘要。 沪股通 港股通 每日额度余额 97.05亿元人民币（已用25.3%） 102.87亿元人民币（已用2.0%） ================================================================================= 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （人民币） （人民币） （人民币） 1 大秦铁路 321,653,617 3,101,565 324,755,182 2 招商银行 297,156,325 938,763 298,095,088 3 浦发银行 273,047,981 19,037,704 292,085,685 4 上汽集团 214,210,816 31,252,736 245,463,551 5 兴业银行 229,819,402 - 229,819,402 6 中国平安 200,121,610 13,091,578 213,213,188 7 农业银行 172,105,447 3,538,028 175,643,475 8 中国人寿 61,748,467 69,992,385 131,740,851 9 工商银行 118,676,672 7,196,839 125,873,511 10 中信证券 82,577,490 27,488,811 110,066,301 ================================================================================= 港股通--十大成交活跃股 排名 股票 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 碧桂园 31,672,490 618,610 32,291,100 2 洛阳钼业 15,973,330 6,995,450 22,968,780 3 新华保险 20,837,130 1,414,185 22,251,315 4 人和商业 10,566,800 5,794,630 16,361,430 5 上海石化 12,219,800 3,972,420 16,192,220 6 昆明机床 9,625,000 3,810,900 13,435,900 7 腾讯控股 7,812,410 4,438,270 12,250,680 8 中海油服 6,524,440 4,716,040 11,240,480 9 海通证券 6,891,440 3,894,976 10,786,416 10 兖州煤业 8,439,540 1,434,060 9,873,600 （完） 浏览相关细节，请点选(here(20141126)C.pdf) (整理 雷美珍；审校 黄凯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申