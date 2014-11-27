中国货币市场：七天回购开盘报3.22%，上日加权利率3.32%

港报社评：百日维新碰壁，特朗普话变就变--经济日报4月27日
美国总统特朗普扬言励志改革，但施政百日临近，政绩乏善足陈。突向加拿大开刀、急推税改，只是争取短期成绩之举。施政碰壁而调整，反映其商人弹性本色，未来施政或会更倾向传统共和党路綫。
路透上海11月27日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周四开盘报在3.22%，上日该期限加权平均利率为3.32%。具体如下：
今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价
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3.22% 3.32% 3.32%
周三银行间市场质押式回购总成交金额为10,394.37亿元，较上日的10,541.46亿元略降；其中，隔夜品种成交8,279.20亿元，上日为7,987.23亿元。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
美国总统特朗普扬言励志改革，但施政百日临近，政绩乏善足陈。突向加拿大开刀、急推税改，只是争取短期成绩之举。施政碰壁而调整，反映其商人弹性本色，未来施政或会更倾向传统共和党路綫。
路透4月26日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存大幅减少，汽油和馏分油库存激增，因炼油厂生产率升至2015年11月以来最高，原油加工量刷新纪录。
在越南裔美籍医生杜成德遭美国联合航空召警强行拖离机舱事件发酵了两个多星期之际，据悉是美国总统特朗普小女儿蒂芬妮（Tiffany Trump）「闺蜜」的二十四岁纽约名媛诗伯乐丝（Karen Shiboleth），周初入禀法院控告联合航空，理由是联航一名女职员在拒绝提供任何解释下，像「游街示众」般把她从商务舱拉往经济舱，过程中还当着其他乘客面前「爆粗」羞辱于她。事主向联航索偿九千一百四十六美元奖励积分，另加十五万美元罚金，以阻止同类事情再次出现。