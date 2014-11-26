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货币新闻 | 2014年 11月 26日 星期三 16:43 BJT

国际油市：油价均价中长期内或保持在80-90美元--俄罗斯财长

路透莫斯科11月26日 - 俄罗斯财政部长西卢安诺夫(Anton Siluanov)周三表示，该国预计油价均价在中期甚至可能在长期内将保持在每桶80-90美元左右。

俄罗斯需要油价保持在每桶100美元来平衡预算。西卢安诺夫对议会上议院表示，2015年预算收入或减少逾1万亿(兆)卢布(215亿美元)，因油价下滑和经济增长放缓。

他还表示，明年俄罗斯不太可能利用海外资本市场。(完) (编译 洪曦; 审校 田建华)
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