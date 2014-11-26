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亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 16:34 BJT

新兴汇市：新兴亚币上涨，受日圆走强和美元下跌提振

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 117.77 117.98 +0.18 -10.61 105.28

坡元 1.3004 1.3007 +0.02 -2.86 1.2632

台币 30.952 30.966 +0.05 -3.24 29.950

韩元 1106.47 1109.10 +0.24 -4.62 1055.40

泰铢 32.76 32.83 +0.21 +0.31 32.86

菲律宾披索 44.92 44.97 +0.10 -1.16 44.40

印尼卢比 12164.00 12159.00 -0.04 -0.03 12160.00

印度卢比 61.86 61.86 +0.00 -0.10 61.80

马币 3.3500 3.3530 +0.09 -2.22 3.2755

人民币 6.1386 6.1365 -0.03 -1.38 6.0539

(完)

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