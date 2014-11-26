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货币新闻 | 2014年 11月 26日 星期三 16:53 BJT

欧洲金融：欧盟投资基金规模可能超过3,150亿欧元--欧盟执委会主席

路透斯特拉斯堡11月26日 - 欧盟执委会主席贾克周三为其规模3,150亿欧元的欧盟投资基金辩护，称基金将创造新的资金，若取得成功则规模可能扩大。

“你们中有些人担心这会对研究和基础设施配置造成影响。你们担心重新调配资金意味着资金的丢失。但其实并不是这么回事，”贾克对欧洲议会表示。(完)

(编译 艾茂林; 审校 张明钧)
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